Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
Арт. О00000013622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Длина валика, мм
|250
- Сменный фасадный валик для всех ЛКМ Вихрь ПРОФ 250/48/8 73/3/1/20 благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей. Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени. Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Подходит для всех типов лакокрасочных материалов
- Подходит для окраски больших площадей (потолков, стен, фасадов)