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Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
5.0
2
Найти аналог
Валики
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
    Арт. О00000013622
    5.0
    2
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
    Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)
      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)

      Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013622
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Длина валика, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сменный фасадный валик для всех ЛКМ Вихрь ПРОФ 250/48/8 73/3/1/20 благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей. Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени. Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Подходит для всех типов лакокрасочных материалов
        • Подходит для окраски больших площадей (потолков, стен, фасадов)