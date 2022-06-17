Сменный фасадный валик Вихрь Проф (для всех ЛКМ 250/48/8)

Преимущества

Подходит для всех типов лакокрасочных материалов

Подходит для окраски больших площадей (потолков, стен, фасадов)

Сменный фасадный валик для всех ЛКМ Вихрь ПРОФ 250/48/8 73/3/1/20 благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей. Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени. Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации.