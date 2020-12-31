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Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
5.0
1
1 220 ₽
Игольчатые валики
    Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
    Арт. Х153710851
    5.0
    1
    Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)

      Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)

      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полимер
      Все характеристики
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для прокатки слоев материалов наливных полимерных полов с целью удаления пузырьков воздуха (деаэрации) из нанесенного покрытия, а также уплотнения материала и выравнивания поверхности.

        Преимущества

        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески
        • Рекомендуется использовать с удлиняющими стержнями