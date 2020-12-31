Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)

Преимущества

Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески

Рекомендуется использовать с удлиняющими стержнями

Применяется для прокатки слоев материалов наливных полимерных полов с целью удаления пузырьков воздуха (деаэрации) из нанесенного покрытия, а также уплотнения материала и выравнивания поверхности.