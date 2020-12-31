Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
Арт. Х153710851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полимер
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- Применяется для прокатки слоев материалов наливных полимерных полов с целью удаления пузырьков воздуха (деаэрации) из нанесенного покрытия, а также уплотнения материала и выравнивания поверхности.
Преимущества
- Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески
- Рекомендуется использовать с удлиняющими стержнями