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Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм)
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм)
    Арт. Х153710856
    5.0
    2
    Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм)

      Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиэстр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм) применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.

        Преимущества

        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса неровных поверхностей
        • Шубка валика изготовлена из полиэстера на вязанной основе, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности