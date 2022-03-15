Преимущества

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса неровных поверхностей

Шубка валика изготовлена из полиэстера на вязанной основе, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности

Малярный валик с ручкой 0312021 (полиэстер, 22/180/48 мм) применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.