Преимущества

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей

Шубка валика изготовлена из полиакрила, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности

Малярный валик с ручкой T4P 0312012 (полиакрил, 11/250/48 мм) применяется для нанесения всех типов красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.