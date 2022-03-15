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Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм)
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм)
    Арт. Х153710852
    5.0
    2
    Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм)

      Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710852
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		велюр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.

        Преимущества

        • Шубка, изготовленная из велюра на тканой основе, надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава
        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей