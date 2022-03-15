Преимущества

Шубка, изготовленная из велюра на тканой основе, надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей

Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/180/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.