Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/250/40 мм)
Арт. Х153710853
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип
|валик с ручкой
|
Материал валика
|велюр
- Малярный валик с ручкой T4P 0312002 (велюр, 4/250/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.
Преимущества
- Шубка надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава
- Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей