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Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм
5.0
2
Найти аналог
Ролики для малярного валика
    Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм
    Арт. Х153710833
    5.0
    2
    Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм

      Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710833
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		синтетический плющ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм является сменным элементом для механического ручного шприца-валика Handi-Roller.

        Преимущества

        • Используется для более удобного нанесения краски
        • Предназначен для работ по гладкой и слегка структурированной поверхности 
        • Длина валика - 230 мм