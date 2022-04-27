Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм
Арт. Х153710833
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|валик без ручки
|
Материал валика
|синтетический плющ
- Валик малярный Wagner из синтет. плюща 230/12мм является сменным элементом для механического ручного шприца-валика Handi-Roller.
Преимущества
- Используется для более удобного нанесения краски
- Предназначен для работ по гладкой и слегка структурированной поверхности
- Длина валика - 230 мм