Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)
Арт. Х1537155
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|валик с ручкой
|
Материал валика
|резина
- Прижимной валик из резины высокой плотности позволит быстрей справляться с прикаткой обоев и обойных стыков. В конструкции рукоятки предусмотрено специальное отверстие для подвеса.
Преимущества
- Резина высокой плотности
- Возможно использование данного валика совместно с телескопическими удлинителями