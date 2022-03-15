Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)

Преимущества

Резина высокой плотности

Возможно использование данного валика совместно с телескопическими удлинителями

Прижимной валик из резины высокой плотности позволит быстрей справляться с прикаткой обоев и обойных стыков. В конструкции рукоятки предусмотрено специальное отверстие для подвеса.