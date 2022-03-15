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Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)
    Арт. Х1537155
    5.0
    2
    Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)

      Резиновый прижимной валик Зубр 03922-24 (48x240 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1537155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		резина
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прижимной валик из резины высокой плотности позволит быстрей справляться с прикаткой обоев и обойных стыков.  В конструкции рукоятки предусмотрено специальное отверстие для подвеса.

        Преимущества

        • Резина высокой плотности
        • Возможно использование данного валика совместно с телескопическими удлинителями