Валик Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил

Применяется для работы со всеми типами ЛКМ. Ворс средней длины (12 мм) хорошо обрабатывает как гладкие, так и шероховатые поверхности. Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.