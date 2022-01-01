Валик Mtx МИКРОФИБРА PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер

Применяется для нанесения пропиток, грунтовок и других текучих ЛКМ.

Шубка из микрофибры впитывает максимальное количество материала, отлично удерживает и переносит его на поверхность ровным тонким слоем, не образовывая брызг.

Ворс средней длины 12 мм позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.

Полиэстеровая шубка не оставляет ворса, легко чистится и устойчива к износу.