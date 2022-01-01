Валик МИКРОФИБРА Matrix, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_13110
Валик МИКРОФИБРА Matrix, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_13110
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
Рекомендуется для работы по дереву. Допускается использовать с красками на водной основе. Применяется для работ с основными типами лаков. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Применяется для работ с пропитками и грунтовками. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на гладкие поверхности.