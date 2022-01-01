Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
Арт. mir-instrumenta_31272
Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
Арт. mir-instrumenta_31272
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|150
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|10
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Материал рукоятки
|пластик
- Валик "Натуральный мех" с ручкой предназначен как для профессионального, так и для бытового использования при проведении работ на поверхностях большой площади.
- Конструкция крепления ролика к рукоятке шплинтом обеспечивает свободное вращение ролика и повышение ресурса при многократной смене красящей шубки.
- Шубка не скатывается во время работы.
- Предусмотрена возможность многократного использования валика при смене шубки.
- Мех на вязаной основе превосходно впитывает ЛКМ, обеспечивая качественное покрытие поверхности.
- Подходит для работы с алкидными, масляными и вододисперсными красками.
- Для всех типов поверхностей.