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Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
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Прижимные валики
    Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
    Арт. mir-instrumenta_31272
    Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом

      Валик Сибртех Натуральный мех, в сборе, 150 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_31272

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Длина валика, мм
      		150
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		10
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
        • Валик "Натуральный мех" с ручкой предназначен как для профессионального, так и для бытового использования при проведении работ на поверхностях большой площади.
        • Конструкция крепления ролика к рукоятке шплинтом обеспечивает свободное вращение ролика и повышение ресурса при многократной смене красящей шубки.
        • Шубка не скатывается во время работы.
        • Предусмотрена возможность многократного использования валика при смене шубки.
        • Мех на вязаной основе превосходно впитывает ЛКМ, обеспечивая качественное покрытие поверхности.
        • Подходит для работы с алкидными, масляными и вододисперсными красками.
        • Для всех типов поверхностей.