Валик Matrix НЕЙЛОН Люкс, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

Рекомендуется для работы с фасадными красками. Допускается использовать с основными типами эмали. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на любые типы поверхности. Идеально прокрашивает неровности, на гладких поверхностях оставляет шерховатость. Используется для работы на больших по площади поверхностям, используется для фасадных работ.