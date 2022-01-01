Валик Mtx НЕЙЛОН МАКСИ PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
Арт. mir-instrumenta_42621
Валик Mtx НЕЙЛОН МАКСИ PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
Арт. mir-instrumenta_42621
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
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Материал рукоятки
|пластик
Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
- Ворс средней длины 12 мм подходит для работ на среднегладких поверхностях стен, полов и потолков в помещениях, где требуется простое в уходе покрытие.
- Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную износостойкость и устойчивость к краскам и лакам на агрессивной основе.