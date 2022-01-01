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Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
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Прижимные валики
    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
    Арт. mir-instrumenta_13101
    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13101

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Длина валика, мм
    		180
    Диаметр валика, мм
    		48
    Длина ворса, мм
    		12
    Материал рукоятки
    		пластик
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    •    Рекомендуется для работы с эмалями. Допускается использовать с красками на водной основе. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на любые типы поверхности. Особенно эффективен на шероховатых поверхностях.