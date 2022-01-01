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Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
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Прижимные валики
    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
    Арт. mir-instrumenta_13102
    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13102

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Длина валика, мм
    		250
    Диаметр валика, мм
    		48
    Длина ворса, мм
    		12
    Материал рукоятки
    		пластик
    Все характеристики
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    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Валик с ручкой 8мм, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиамид MATRIX НЕЙЛОН Профи 80758 подходит для работы с эмалями и красками на водной основе. Применяется для окрашивания любых поверхностей (особенно эффективен на шероховатых поверхностях). Изделие комплектуется оцинкованным бюгелем, устойчивым к коррозии и агрессивным средам химических веществ. Шубка приклеена термически по технологии Termofusion. Она не имеет швов и отличается повышенной устойчивостью к износу. Улучшенная конструкция инструмента способствует легкому и свободному вращению ролика.