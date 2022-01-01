Валик Matrix НЕЙЛОН Профи, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

Валик с ручкой 8мм, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиамид MATRIX НЕЙЛОН Профи 80758 подходит для работы с эмалями и красками на водной основе. Применяется для окрашивания любых поверхностей (особенно эффективен на шероховатых поверхностях). Изделие комплектуется оцинкованным бюгелем, устойчивым к коррозии и агрессивным средам химических веществ. Шубка приклеена термически по технологии Termofusion. Она не имеет швов и отличается повышенной устойчивостью к износу. Улучшенная конструкция инструмента способствует легкому и свободному вращению ролика.