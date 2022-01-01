Валик Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 40 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
Арт. mir-instrumenta_37577
Валик Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 40 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
Арт. mir-instrumenta_37577
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|9
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Материал рукоятки
|пластик
- Особенности:
- Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях.
- Ворс 9 мм обеспечивает хорошую растекаемость и аккуратное прокрашивание.
- Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость.