Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, гладкий, 180 мм

Валик структурный с ручкой предназначен для декорирования поверхности. Используется с применением структурных красок и штукатурок для создания мелкозернистого покрытия. Шубка валика изготовлена из вспененного полиуретана. Не использовать с химическими растворителями и агрессивными средами.