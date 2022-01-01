Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, горошек, 240 мм
Арт. mir-instrumenta_13879
Характеристики
|
Производитель
|
Материал валика
|поролон
|
Длина валика, мм
|240
|
Диаметр валика, мм
|80
|
Материал рукоятки
|пластик
Валик структурный с ручкой предназначен для декорирования поверхности. Используется с применением структурных красок и штукатурок для создания мелкозернистого покрытия. Шубка валика изготовлена из вспененного полиуретана. Не использовать с химическими растворителями и агрессивными средами.