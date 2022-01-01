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Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, горошек, 240 мм
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Прижимные валики
    Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, горошек, 240 мм
    Арт. mir-instrumenta_13879
    Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, горошек, 240 мм

      Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, горошек, 240 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_13879

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Материал валика
      		поролон
      Длина валика, мм
      		240
      Диаметр валика, мм
      		80
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Валик структурный с ручкой предназначен для декорирования поверхности. Используется с применением структурных красок и штукатурок для создания мелкозернистого покрытия. Шубка валика изготовлена из вспененного полиуретана. Не использовать с химическими растворителями и агрессивными средами.