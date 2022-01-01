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Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, шероховатый, 240 мм
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Прижимные валики
    Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, шероховатый, 240 мм
    Арт. mir-instrumenta_13877
    Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, шероховатый, 240 мм

    Валик Сибртех СТРУКТУРНЫЙ поролоновый с ручкой, шероховатый, 240 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13877

    Характеристики

    Производитель
    		Сибртех
    Материал валика
    		поролон
    Длина валика, мм
    		240
    Диаметр валика, мм
    		80
    Материал рукоятки
    		пластик
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    •     Валик структурный с ручкой предназначен для декорирования поверхности. Используется с применением структурных красок и штукатурок для создания мелкозернистого покрытия. Шубка валика изготовлена из вспененного полиуретана. Не использовать с химическими растворителями и агрессивными средами.