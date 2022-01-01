Валик сменный Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_37563
Валик сменный Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_37563
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|40
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Длина ворса, мм
|12
- Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
- Ворс средней длины (12 мм) хорошо обрабатывает как гладкие, так и шероховатые поверхности.
- Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.