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Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_37564
    Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил

      Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 12 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_37564

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		40
      Длина ворса, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
        • Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
        • Ворс средней длины (12 мм) хорошо обрабатывает как гладкие, так и шероховатые поверхности.
        • Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.