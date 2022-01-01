Валик сменный Mtx НЕЙЛОН МАКСИ PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид

Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.

Ворс средней длины 12 мм подходит для работ на среднегладких поверхностях стен, полов и потолков в помещениях, где требуется простое в уходе покрытие.

Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную износостойкость и устойчивость к краскам и лакам на агрессивной основе.