Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 180 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
Арт. mir-instrumenta_42619
Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 180 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
Арт. mir-instrumenta_42619
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|9
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Материал рукоятки
|пластик
Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких поверхностях.
Особенности:
- Ворс 9 мм обеспечивает хорошую растекаемость и аккуратное прокрашивание.
- Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную износостойкость и устойчивость к краскам и лакам на агрессивной основе.