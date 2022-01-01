Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть
Арт. mir-instrumenta_42639
Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть
Арт. mir-instrumenta_42639
Характеристики
|
Производитель
|
Длина валика, мм
|180
|
Диаметр валика, мм
|48
|
Длина ворса, мм
|4
|
Материал рукоятки
|пластик
Применяется для нанесения лаков, эмалей, алкидных и масляных красок.
- Велюровая шубка с коротким ворсом 4 мм позволяет использовать валик для высококачественной финишной окраски гладких поверхностей.
- Материал 50% шерсть + 50% полиакрил.
- Устойчив к действию агрессивных химических соединений.