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Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть
    Арт. mir-instrumenta_42639
    Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть

      Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO, 180 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, шерсть

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_42639

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		4
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Применяется для нанесения лаков, эмалей, алкидных и масляных красок.

        • Велюровая шубка с коротким ворсом 4 мм позволяет использовать валик для высококачественной финишной окраски гладких поверхностей.
        • Материал 50% шерсть + 50% полиакрил.
        • Устойчив к действию агрессивных химических соединений.