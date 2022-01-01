Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс 4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть
Арт. mir-instrumenta_41882
Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс 4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть
Арт. mir-instrumenta_41882
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|40
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Длина ворса, мм
|4
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Материал рукоятки
|пластик
Применяется для нанесения лаков, эмалей, алкидных и масляных красок.
- Велюровая шубка с коротким ворсом (4мм) позволяет использовать валик для высококачественной финишной окраски гладких поверхностей.
- Материал (50% шерсть + 50% полиакрил) устойчив к действию агрессивных химических соединений.