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Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс  4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс  4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть
    Арт. mir-instrumenta_41882
    Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс  4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть

      Валик сменный Mtx ВЕЛЮР PRO LINE, 250 мм, ворс  4 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм, шерсть

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_41882

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		40
      Длина ворса, мм
      		4
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Применяется для нанесения лаков, эмалей, алкидных и масляных красок.

        • Велюровая шубка с коротким ворсом (4мм) позволяет использовать валик для высококачественной финишной окраски гладких поверхностей.
        • Материал (50% шерсть + 50% полиакрил) устойчив к действию агрессивных химических соединений.