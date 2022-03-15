Преимущества

Малый вес

Прост в истопользовании

Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм) предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водоэмульсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании, а сменная шубка позволяет не менять инструмент целиком. Для каждого вида работ, например, для покраски потолка, можно подобрать шубку для малярного валика из определенного материала для наибольшей эффективности.