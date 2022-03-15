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Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм)
5.0
2
145 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм)
    Арт. Х153710844
    5.0
    2
    Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм)

      Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм)

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710844
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		велюр
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик велюр T4P 0302001 (4/180/40 мм) предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водоэмульсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании, а сменная шубка позволяет не менять инструмент целиком. Для каждого вида работ, например, для покраски потолка, можно подобрать шубку для малярного валика из определенного материала для наибольшей эффективности.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Прост в истопользовании