Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 180/48/6)
Арт. О00000013607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
- Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 180/48/6) отлично подходит для окрашивания фасадов зданий, а также стен и потолков. Равномерное распределение ворса способствует аккуратному нанесению краски на поверхность.
Преимущества
- Конструкцией предусматривается отверстие для подвеса, что облегчает хранение инструмента
- Рельефная поверхность успешно препятствует скольжению рукояти в руке пользователя