Преимущества

Конструкцией предусматривается отверстие для подвеса, что облегчает хранение инструмента

Рельефная поверхность успешно препятствует скольжению рукояти в руке пользователя

Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 180/48/6) отлично подходит для окрашивания фасадов зданий, а также стен и потолков. Равномерное распределение ворса способствует аккуратному нанесению краски на поверхность.