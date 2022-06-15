Преимущества

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей

Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески

Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025 применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.