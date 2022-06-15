Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025
5.0
2
100 ₽
Прижимные валики
    Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025
    Арт. Х153710898
    5.0
    2
    Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025

      Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710898
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		искусственный мех
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      49 ₽
      5.0
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см
      100 ₽
      5.0
      Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см
      Ванночка для краски Toolberg 0601320, 25x32 см
      90 ₽
      5.0
      Ванночка для краски Toolberg 0601320, 25x32 см
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      120 ₽
      5.0
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      Валик в сборе 180 мм искусственный мех 0316020
      130 ₽
      5.0
      Валик в сборе 180 мм искусственный мех 0316020
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      45 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      70 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      90 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик в сборе  215мм искусственный мех 0316025 применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.

        Преимущества

        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей
        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески