Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025
Арт. Х153710898
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|искусственный мех
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- Валик в сборе 215мм искусственный мех 0316025 применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.
Преимущества
- Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей
- Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески