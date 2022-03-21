Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25
Арт. Х1537196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|велюр
- Велюр – помогает достичь идеально гладкой поверхности. Полностью, либо с добавлением синтетики, натуральный материал имеет однородную структуру, с ворсом небольшой длины, идеален для окрашивания гладких поверхностей, создает равномерный качественный слой. Применяется для наружних и внутренних работ.
Преимущества
- 100% шерсть
- Технология производства: termofusion