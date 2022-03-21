Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25

Преимущества

100% шерсть

Технология производства: termofusion

Велюр – помогает достичь идеально гладкой поверхности. Полностью, либо с добавлением синтетики, натуральный материал имеет однородную структуру, с ворсом небольшой длины, идеален для окрашивания гладких поверхностей, создает равномерный качественный слой. Применяется для наружних и внутренних работ.