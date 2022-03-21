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Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25
    Арт. Х1537196
    5.0
    2
    Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25

      Малярный валик Зубр Эксперт Велюр 03533-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1537196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		велюр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Велюр – помогает достичь идеально гладкой поверхности. Полностью, либо с добавлением синтетики, натуральный материал имеет однородную структуру, с ворсом небольшой длины, идеален для окрашивания гладких поверхностей, создает равномерный качественный слой. Применяется для наружних и внутренних работ.

        Преимущества

        • 100% шерсть
        • Технология производства: termofusion