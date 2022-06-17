Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)

Комплект сварочного оборудования 20-40мм, 1500Вт Valtec Стандарт VTp.799.S.016040 - широко используется в области монтажа напорных трубопроводов отопительных систем и систем водоснабжения с помощью полипропиленовых труб и фитингов. Процесс сварки производится полифуззионным методом. В наборе представлено 4 насадки разных размеров. Устройство быстро нагревается до необходимой температуры. Во время работы расплавленный полипропилен не налипает на рабочие поверхности благодаря специальному защитному покрытию.



Преимущества