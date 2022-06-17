Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
Арт. Ю00000019221
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|440х300х105
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Напряжение сети, В
|220
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Степень защиты
|IP 44
- Комплект сварочного оборудования 20-40мм, 1500Вт Valtec Стандарт VTp.799.S.016040 - широко используется в области монтажа напорных трубопроводов отопительных систем и систем водоснабжения с помощью полипропиленовых труб и фитингов. Процесс сварки производится полифуззионным методом. В наборе представлено 4 насадки разных размеров. Устройство быстро нагревается до необходимой температуры. Во время работы расплавленный полипропилен не налипает на рабочие поверхности благодаря специальному защитному покрытию.
Преимущества
- 2 ступени нагрева
- Корпус Valtec Стандарт VTp.799.S.016040 выполнен из металла
- Нагревательная панель и сменные насадки изготовлены из алюминиевого сплава, насадки имеют антиадгезионное покрытие (тефлон)
- Мечевидная нагревательная панель со встроенными ТЭНами суммарной мощностью 1500 (2 х 750) Вт
- Аппарат оснащен выключателями, лампочками контроля температуры, встроенным терморегулятором с температурной шкалой
- Диапазон регулирования: 50-300 °С
- Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260 °С) - не более 10 мин