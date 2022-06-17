Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
5.0
2
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
    Арт. Ю00000019221
    5.0
    2
    Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
    Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
    Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
      Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
      Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)
      Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)

      Комплект сварочного оборудования Valtec Стандарт VTp.799 (20-40 мм, 1500 Вт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019221
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		440х300х105
      Напряжение сети, В
      		220
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Комплект сварочного оборудования 20-40мм, 1500Вт Valtec Стандарт VTp.799.S.016040 - широко используется в области монтажа напорных трубопроводов отопительных систем и систем водоснабжения с помощью полипропиленовых труб и фитингов. Процесс сварки производится полифуззионным методом. В наборе представлено 4 насадки разных размеров. Устройство быстро нагревается до необходимой температуры. Во время работы расплавленный полипропилен не налипает на рабочие поверхности благодаря специальному защитному покрытию.

        Преимущества

        • 2 ступени нагрева
        • Корпус Valtec Стандарт VTp.799.S.016040 выполнен из металла
        • Нагревательная панель и сменные насадки изготовлены из алюминиевого сплава, насадки имеют антиадгезионное покрытие (тефлон)
        • Мечевидная нагревательная панель со встроенными ТЭНами суммарной мощностью 1500 (2 х 750) Вт
        • Аппарат оснащен выключателями, лампочками контроля температуры, встроенным терморегулятором с температурной шкалой
        • Диапазон регулирования: 50-300 °С
        • Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260 °С) - не более 10 мин