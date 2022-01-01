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Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005
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Муфты и переходники
    Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005
    Арт. X169254628846
    Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005

      Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169254628846

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха.

        Преимущества

        • Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81
        • Надежность
        • Износостойкость