Преимущества

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81

Надежность

Износостойкость

Муфта 3/4" Valtec ВР-ВР VTr.270.N.0005 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха.