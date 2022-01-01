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Кран шаровой, стальная рукоятка 1/2"ВР-ВР Valtec VALGAS VT.271.N.04
543 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой, стальная рукоятка 1/2"ВР-ВР Valtec VALGAS VT.271.N.04
    Арт. X16913840171
    Кран шаровой, стальная рукоятка 1/2"ВР-ВР Valtec VALGAS VT.271.N.04

      Кран шаровой, стальная рукоятка 1/2"ВР-ВР Valtec VALGAS VT.271.N.04

      543 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840171

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Все характеристики
      543 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой газовый кран, стальная рукоятка 1/2 вн.-вн. Valtec VALGAS VT.271.N.04 - изделие запорного типа для монтажа на газопроводы низкого и среднего давления. Совместим в работе с природным, сжиженным и углеводородным газом. Также кран подходит для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, сжатого воздуха, жидких углеводородов и прочих неагрессивных по отношению к материалу изделия сред. Оснащен удобной рукояткой из стали со специальным покрытием.