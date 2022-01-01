Кран шаровой, стальная рукоятка 1/2"ВР-ВР Valtec VALGAS VT.271.N.04

Шаровой газовый кран, стальная рукоятка 1/2 вн.-вн. Valtec VALGAS VT.271.N.04 - изделие запорного типа для монтажа на газопроводы низкого и среднего давления. Совместим в работе с природным, сжиженным и углеводородным газом. Также кран подходит для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, сжатого воздуха, жидких углеводородов и прочих неагрессивных по отношению к материалу изделия сред. Оснащен удобной рукояткой из стали со специальным покрытием.