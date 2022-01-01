Кран дренажный 1/2" Valtec VT.430.N.04

(VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.