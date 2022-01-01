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Кран дренажный 1/2" Valtec VT.430.N.04
401 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран дренажный 1/2" Valtec VT.430.N.04
    Арт. X16913840168
    Кран дренажный 1/2" Valtec VT.430.N.04

      Кран дренажный 1/2" Valtec VT.430.N.04

      401 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840168

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °С
      		95
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      401 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • (VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.