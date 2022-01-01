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Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 16 х 1/2" VTm.352.N.001604
250 ₽
Уголки винтовые
    Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 16 х 1/2" VTm.352.N.001604
    Арт. X16913104115
    Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 16 х 1/2" VTm.352.N.001604

      Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 16 х 1/2" VTm.352.N.001604

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913104115

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обжимной угол с переходом на внутреннюю резьбу, (16 мм x 1/2 дюйма) — это надежный пресс-фитинг для создания герметичных соединений металлопластиковых труб с элементами системы, имеющими резьбовой выход под прямым углом. Изделие изготовлено из прочных антикоррозийных материалов — латуни, нержавеющей стали. Используется в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения. В комплект включены нейлоновые уплотнители на штуцере.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Простой процесс монтажа
        • Высокое качество креплений
        • Эстетичный вид смесительного узла
        • Оптимальная цена