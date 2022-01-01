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Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005
477 ₽
Уголки винтовые
  • Персональная скидка
Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005
Арт. X16913104118
Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005
  • Персональная скидка

Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005

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477 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913104118

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
угол
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
477 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Обжимной угол с переходом на внутреннюю резьбу, (20 мм x 3/4 дюйма) — это надежный пресс-фитинг для создания герметичных соединений металлопластиковых труб с элементами системы, имеющими резьбовой выход под прямым углом. Изделие изготовлено из прочных антикоррозийных материалов — латуни, нержавеющей стали. Используется в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения. В комплект включены нейлоновые уплотнители на штуцере.

    Преимущества

    • Длительный срок службы
    • Простой процесс монтажа
    • Высокое качество креплений
    • Эстетичный вид смесительного узла