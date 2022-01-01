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Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005
Арт. X16913104118
- Персональная скидка
Угольник обжимной с переходом на ВР Valtec 20*3/4" VTm.352.N.002005
Арт. X16913104118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
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- Обжимной угол с переходом на внутреннюю резьбу, (20 мм x 3/4 дюйма) — это надежный пресс-фитинг для создания герметичных соединений металлопластиковых труб с элементами системы, имеющими резьбовой выход под прямым углом. Изделие изготовлено из прочных антикоррозийных материалов — латуни, нержавеющей стали. Используется в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения. В комплект включены нейлоновые уплотнители на штуцере.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Простой процесс монтажа
- Высокое качество креплений
- Эстетичный вид смесительного узла