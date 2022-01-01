Кран шаровой с полусгоном Valtec BASE 3/4" ВР-НР VT.227.N.05

Описание товара:

Прямой полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Соединен накидной гайкой с резьбовым полусгоном. Корпуса деталей – латунные, никелированные. Кран оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений – внутренняя/наружная.