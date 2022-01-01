Кран шаровой с полусгоном Valtec BASE 3/4" ВР-НР VT.227.N.05
Арт. X16913840153
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
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Тип резьбы
|наружная/внутренняя
Описание товара:
Прямой полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Соединен накидной гайкой с резьбовым полусгоном. Корпуса деталей – латунные, никелированные. Кран оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений – внутренняя/наружная.