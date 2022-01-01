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Тройник Valtec 1 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.130.N.0008
Арт. X1691385973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|винтовое
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- Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместимая также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).
Преимущества
- Легко монтируется
- Длительный срок службы