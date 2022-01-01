Тройник Valtec 1 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.130.N.0008

Преимущества

Легко монтируется

Длительный срок службы

Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместимая также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).