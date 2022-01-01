- Персональная скидка
Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020
Арт. X1698203291
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|эксцентрик
|
Материал
|латунь
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов . Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С.
Преимущества
- Резьба фитинга – внутренняя/наружная
- Износостойкость
- Длительный срок службы