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Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020
378 ₽
Муфты и переходники
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Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020
Арт. X1698203291
Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020
  • Персональная скидка

Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020

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378 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1698203291

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
эксцентрик
Материал
латунь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
378 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов . Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С.

    Преимущества

    • Резьба фитинга – внутренняя/наружная
    • Износостойкость
    • Длительный срок службы