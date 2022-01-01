Эксцентрик Valtec 3/4 х 20мм ВР-НР VTr.094.N.05020

Преимущества

Резьба фитинга – внутренняя/наружная

Износостойкость

Длительный срок службы

Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов . Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С.