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Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706
Арт. X1691385988
- Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706
Арт. X1691385988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
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- Тройник Valtec — трехсторонний фитинг с внутренней резьбой, предназначенный для врезки в центральный выход трубы меньшего диаметра, либо для установки приборов, измеряющих температуру или давление в трубопроводе.
Преимущества
- Изготовлен путем горячей штамповки из латуни с никелевым покрытием
- Совместим со стандартными видами труб различного назначения — газификация, водопровод, отопление