Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706

Преимущества

Изготовлен путем горячей штамповки из латуни с никелевым покрытием

Совместим со стандартными видами труб различного назначения — газификация, водопровод, отопление

Тройник Valtec — трехсторонний фитинг с внутренней резьбой, предназначенный для врезки в центральный выход трубы меньшего диаметра, либо для установки приборов, измеряющих температуру или давление в трубопроводе.