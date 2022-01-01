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Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706
1 091 ₽
Латунные тройники
  • Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706
Арт. X1691385988
Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706
  • Персональная скидка

Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0706

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1 091 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385988

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 091 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Тройник Valtec — трехсторонний фитинг с внутренней резьбой, предназначенный для врезки в центральный выход трубы меньшего диаметра, либо для установки приборов, измеряющих температуру или давление в трубопроводе.

    Преимущества

    • Изготовлен путем горячей штамповки из латуни с никелевым покрытием
    • Совместим со стандартными видами труб различного назначения — газификация, водопровод, отопление