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Муфта переходная Valtec 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906
772 ₽
Муфты и переходники
  • Персональная скидка
Муфта переходная Valtec 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906
Арт. X16913202244
Муфта переходная Valtec 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906
  • Персональная скидка

Муфта переходная Valtec 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906

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772 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913202244

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Испания
Тип фитинга
муфта
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
772 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Латунная никелированная муфта для перехода с одного диаметра трубы на другой. 

    Преимущества

    • Изготовлена методом горячего объемного прессования из сантехнической латуни с гальваническим нанесением никелевого покрытия
    • Соответствие изделия требованиям безопасности