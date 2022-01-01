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Тройник переходной Valtec 1"х 1/2"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0604
450 ₽
474 ₽
Латунные тройники
    Тройник переходной Valtec 1"х 1/2"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0604
    Арт. X1691385982
    Тройник переходной Valtec 1"х 1/2"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0604

      Тройник переходной Valtec 1"х 1/2"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0604

      • -24 ₽
      450 ₽
      474 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385982

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      • -24 ₽
      450 ₽
      474 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунный никелированный трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр в центральном выходе. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость