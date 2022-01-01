Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404

Преимущества

Материал уплотнительного кольца – синтетический каучук EPDM

Рабочая температура – до 110 °С, давление – до 16 бар

Изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)

Данный тройник обеспечивает присоединение к распределительному коллектору воздухоотводчика и дренажного крана или других элементов – термометра, манометра, выносного датчика термостата, соединительной трубки и т.д. Неиспользуемое отверстие закрывается резьбовой пробкой. Применяется в коллекторных узлах водяного теплого пола.