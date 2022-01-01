Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404
Арт. Ю00000000708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Данный тройник обеспечивает присоединение к распределительному коллектору воздухоотводчика и дренажного крана или других элементов – термометра, манометра, выносного датчика термостата, соединительной трубки и т.д. Неиспользуемое отверстие закрывается резьбовой пробкой. Применяется в коллекторных узлах водяного теплого пола.
Преимущества
- Материал уплотнительного кольца – синтетический каучук EPDM
- Рабочая температура – до 110 °С, давление – до 16 бар
- Изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)