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Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404
382 ₽
Латунные тройники
    Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404
    Арт. Ю00000000708
    Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404

      Тройник коллекторный Valtec НР-ВР-ВР, 1"x1/2"x1/2" VTc.530.N.060404

      382 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000000708

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      382 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данный тройник обеспечивает присоединение к распределительному коллектору воздухоотводчика и дренажного крана или других элементов – термометра, манометра, выносного датчика термостата, соединительной трубки и т.д.  Неиспользуемое отверстие закрывается резьбовой пробкой. Применяется в коллекторных узлах водяного теплого пола.

        Преимущества

        • Материал уплотнительного кольца – синтетический каучук EPDM
        • Рабочая температура – до 110 °С, давление – до 16 бар
        • Изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)