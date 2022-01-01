Преимущества

Фитинг обжимной – тройник с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных (металлопластиковых) труб

Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357

Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.