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Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420
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Тройники для трубопроводов
    Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420
    Арт. X1691310277
    Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420

      Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691310277

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Фитинг обжимной – тройник с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных (металлопластиковых) труб
        • Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357