Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420
Арт. X1691310277
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|тройник
|
Тип соединения
|винтовое
- Тройник обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 1/2" VTm.332.N.200420 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.
Преимущества
- Фитинг обжимной – тройник с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных (металлопластиковых) труб
- Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357