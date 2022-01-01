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Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08
Арт. X169138223316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1 1/2
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- Косой фильтр 1-1/2 Valtec Vt.192.n.08 служит для задержания нерастворимых механических загрязняющих частиц в трубопроводных системах, транспортирующих горячую или холодную воду, сжатый воздух, масло, жидкие углеводороды и пр. Изделие имеет удобную конструкцию косого типа. Корпус изготовлен из качественного металла и надежно защищен от коррозии
Преимущества
- Рабочее давление: 16 бар
- Пробное давление: 24 бара
- Размер ячеи сетки: 800 мкм
- Расстояние между центрами ячеек: 1,4 мм
- Количество ячеек на см2: 83 шт
- Транспарентность фильтроэлемента: 53%
- Условная пропускная способность на чистом фильтре: 24 м3/час
- Номинальный расход на чистом фильтре: 10,7 м3/час
- Площадь поверхности фильтрации: 77,1 см2
- Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз
- Корпус и пробка у Valtec VT.192.N.08 изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165)
- Поверхность никелирована
- Между корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка
- В корпус помещен фильтроэлемент из нержавеющей стали AISI 316 (толщина проволоки 0.3 мм)
- Максимальная рабочая температура фильтруемой среды: +5...+150 °C
- Резьба присоединения - внутренняя
- Средний полный срок службы: 30 лет