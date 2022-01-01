Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08

Преимущества

Рабочее давление: 16 бар

Пробное давление: 24 бара

Размер ячеи сетки: 800 мкм

Расстояние между центрами ячеек: 1,4 мм

Количество ячеек на см2: 83 шт

Транспарентность фильтроэлемента: 53%

Условная пропускная способность на чистом фильтре: 24 м3/час

Номинальный расход на чистом фильтре: 10,7 м3/час

Площадь поверхности фильтрации: 77,1 см2

Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз

Корпус и пробка у Valtec VT.192.N.08 изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165)

Поверхность никелирована

Между корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка

В корпус помещен фильтроэлемент из нержавеющей стали AISI 316 (толщина проволоки 0.3 мм)

Максимальная рабочая температура фильтруемой среды: +5...+150 °C

Резьба присоединения - внутренняя

Средний полный срок службы: 30 лет

Косой фильтр 1-1/2 Valtec Vt.192.n.08 служит для задержания нерастворимых механических загрязняющих частиц в трубопроводных системах, транспортирующих горячую или холодную воду, сжатый воздух, масло, жидкие углеводороды и пр. Изделие имеет удобную конструкцию косого типа. Корпус изготовлен из качественного металла и надежно защищен от коррозии