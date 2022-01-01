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Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08
2 646 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
  • Персональная скидка
Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08
Арт. X169138223316
Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08
  • Персональная скидка

Фильтр косой Valtec 1 1/2" VT.192.N.08

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2 646 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169138223316

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фильтра
косой фильтр
Резьба фильтра, дюйм
1 1/2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 646 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Косой фильтр 1-1/2 Valtec Vt.192.n.08 служит для задержания нерастворимых механических загрязняющих частиц в трубопроводных системах, транспортирующих горячую или холодную воду, сжатый воздух, масло, жидкие углеводороды и пр. Изделие имеет удобную конструкцию косого типа. Корпус изготовлен из качественного металла и надежно защищен от коррозии

    Преимущества

    • Рабочее давление: 16 бар
    • Пробное давление: 24 бара
    • Размер ячеи сетки: 800 мкм
    • Расстояние между центрами ячеек: 1,4 мм
    • Количество ячеек на см2: 83 шт
    • Транспарентность фильтроэлемента: 53%
    • Условная пропускная способность на чистом фильтре: 24 м3/час
    • Номинальный расход на чистом фильтре: 10,7 м3/час
    • Площадь поверхности фильтрации: 77,1 см2
    • Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз
    • Корпус и пробка у Valtec VT.192.N.08 изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165)
    • Поверхность никелирована
    • Между корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка
    • В корпус помещен фильтроэлемент из нержавеющей стали AISI 316 (толщина проволоки 0.3 мм)
    • Максимальная рабочая температура фильтруемой среды: +5...+150 °C
    • Резьба присоединения - внутренняя
    • Средний полный срок службы: 30 лет