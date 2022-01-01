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Кран шаровой угловой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 1/2" VT.392.N.04
437 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой угловой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 1/2" VT.392.N.04
    Арт. X16913840173
    Кран шаровой угловой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 1/2" VT.392.N.04

      Кран шаровой угловой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 1/2" VT.392.N.04

      437 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840173

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		наружная/наружная
      Все характеристики
      437 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. Позволяет перекрыть подачу воды к конкретному потребителю. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +90 °С и давлении до 10 бар. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.