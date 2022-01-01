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Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05
207 ₽
Пластиковые фитинг-фильтры и полифосфатные
    Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05
    Арт. X1691385760
    Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05

      Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05

      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385760

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Тип резьбы
      		нет
      Все характеристики
      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одно из распространенных применений обратного клапана связано с необходимостью предотвратить стекание под действием гравитации воды, поступившей в водопровод из скважины, колодца, открытого водоема, после выключения насоса. В этом случае обратный клапан играет роль приемного и нуждается защите от механических примесей, присутствующих в потоке. Фильтр сетчатый для обратного клапана VT.157 выполнен из нержавеющей стали, имеет полипропиленовую резьбовую обойму, отличается доступной ценой