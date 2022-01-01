Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05
Арт. X1691385760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фильтра
|прямой фильтр
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Тип резьбы
|нет
- Одно из распространенных применений обратного клапана связано с необходимостью предотвратить стекание под действием гравитации воды, поступившей в водопровод из скважины, колодца, открытого водоема, после выключения насоса. В этом случае обратный клапан играет роль приемного и нуждается защите от механических примесей, присутствующих в потоке. Фильтр сетчатый для обратного клапана VT.157 выполнен из нержавеющей стали, имеет полипропиленовую резьбовую обойму, отличается доступной ценой