Фильтр сетчатый Valtec 3/4" VT.157.0.05

Одно из распространенных применений обратного клапана связано с необходимостью предотвратить стекание под действием гравитации воды, поступившей в водопровод из скважины, колодца, открытого водоема, после выключения насоса. В этом случае обратный клапан играет роль приемного и нуждается защите от механических примесей, присутствующих в потоке. Фильтр сетчатый для обратного клапана VT.157 выполнен из нержавеющей стали, имеет полипропиленовую резьбовую обойму, отличается доступной ценой