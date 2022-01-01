Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 28 (4мм) 10м Синий

Преимущества

Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб

Диапазон рабочих температур – от –40 до +95 ºС

Подтвержденный испытаниями в НИИМосстрой срок службы теплоизоляции – 20–25 лет

Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 28 (4мм) 10м на основе вспененного полиэтилена с наружным покрытием из полимерной пленки, которое на 50 % повышает прочность трубок и служит защитой материала от механических повреждений и агрессивных строительных сред. Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» идеально подходит для защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах.