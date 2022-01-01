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Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 35 (4мм) 10м Красный
370 ₽
Теплоизоляция для труб
    Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 35 (4мм) 10м Красный
    Арт. X16916224
    Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 35 (4мм) 10м Красный

      Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 35 (4мм) 10м Красный

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16916224

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		10
      Толщина, мм
      		4
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Теплоизоляция бухта Valtec Супер Протект 35 (4мм) 10м на основе вспененного полиэтилена с наружным покрытием из полимерной пленки, которое на 50 % повышает прочность трубок и служит защитой материала от механических повреждений и агрессивных строительных сред. Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» идеально подходит для защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах.

        Преимущества

        • Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб
        • Диапазон рабочих температур – от –40 до +95 ºС
        • Подтвержденный испытаниями в НИИМосстрой срок службы теплоизоляции – 20–25 лет