Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Муфта разъемная сделана из латуни с внутренними патрубками с одинаковой резьбой, объединенными центральной накидной гайкой. Уплотнительное кольцо из термостойкого изомера EPDM делает соединение герметичным. Никелированное покрытие продлевает срок службы изделия. Муфта используется при монтаже стальных труб для воды и отопления.