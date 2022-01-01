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Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007
1 340 ₽
Муфты и переходники
    Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007
    Арт. X169254628863
    Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007

      Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007

      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169254628863

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта разъемная сделана из латуни с внутренними патрубками с одинаковой резьбой, объединенными центральной накидной гайкой. Уплотнительное кольцо из термостойкого изомера EPDM делает соединение герметичным. Никелированное покрытие продлевает срок службы изделия. Муфта используется при монтаже стальных труб для воды и отопления.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы