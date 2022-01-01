Муфта разъемная Valtec 1 1/4" ВР-ВР VTr.340.N.0007
Арт. X169254628863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
- Муфта разъемная сделана из латуни с внутренними патрубками с одинаковой резьбой, объединенными центральной накидной гайкой. Уплотнительное кольцо из термостойкого изомера EPDM делает соединение герметичным. Никелированное покрытие продлевает срок службы изделия. Муфта используется при монтаже стальных труб для воды и отопления.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы